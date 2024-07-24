Суд арестовал деньги и имущество Жеваго на всех счетах по делу «ФиК» на 46 млрд

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Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" ("ФиК") по делу о взыскании с него 46 млрд грн.

Соответствующее постановление об обеспечении иска суд принял 17 июля 2024 года в рамках дела №910/268/23, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно материалам дела, 15 июля 2024 года от ФГВФЛ поступило заявление о принятии мер обеспечения иска путем наложения ареста на принадлежащие ответчику денежные средства, находящиеся на его счетах во всех банковских учреждениях, а также на принадлежащее ему имущество в пределах суммы иска.

"Заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц об обеспечении иска удовлетворить полностью. Наложить арест на денежные средства, принадлежащие лицу, которые находятся на всех счетах ответчика во всех банковских учреждениях, а также на принадлежащее лицу имущество в пределах суммы иска в размере 45 млрд 979 млн 796 тыс. 953,50 грн", - констатируется в постановлении.

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Определение о принятии мер обеспечения иска, вступившее в силу 17 июля 2024 года, подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Украины для исполнения судебных решений, и может быть предъявлено к исполнению в предусмотренном действующим законодательством порядке до 17 июля 2027 года.

Документ вступает в силу немедленно с момента его подписания и может быть обжалован.

Другим определением Хозсуд Киева 10 июля 2024 г. отказал Ferrexpo AG, которая обратилась 3 июля об отмене мер обеспечения иска на 1% в доле, принадлежащей Жеваго, с 50,3% в предприятиях группы до 49,5%, поскольку его доля изменилась.

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"В обоснование поданного ходатайством (с учетом уточнений от 9 июля 2024 года) представитель компании Ferrexpo AG указывает на то, что согласно опубликованной финансовой отчетности компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% выпущенных акций, а затем меры обеспечения иска, принятые постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 3 марта 2023 года должны быть отменены в части наложения ареста в части запрета осуществления отчуждения 1% акций ЧАО "ПГОК" и ООО "ЕГОК", ООО "БГОК", - следует из материалов дела.

Однако суд отметил: ранее иск был наложен на 50,3%-ную долю акций, а впоследствии произошло размывание (уменьшение) акций Ferrexpo, принадлежащих Fevamotinico SaRL, которая, в свою очередь, полностью принадлежит Minco Trust, конечным бенефициарным владельцем которой является Жеваго.

"Суд отмечает, что действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия определения суда о таком запрете прямо противоречит требованиям действующего законодательства и свидетельствует о недобросовестности поведения участников судебного процесса", - констатируется в материалах дела.

В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства Ferrexpo AG о частичной отмене мер обеспечения иска, принятых определением Хозсуда Киева от 3 марта 2023 года по делу №910/268/23.

Напомним:

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел кассационную жалобу компании Ferrexpo AG на определение Северного апелляционного хозяйственного суда и отказал в открытии кассационного производства, оставив в силе арест 50,3% доли в его ГОКах, наложенный в качестве обеспечительной меры по иску ФГВФЛ о взыскании с Жеваго как экс-владельца выведенного с рынка банка "ФиК" 46 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo в судах разных инстанций пытается отменить арест 50,3% долей в своих ГОКах, принятый в качестве обеспечительной меры по иску ФГВФЛ о взыскании с Жеваго 46 млрд грн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Ей принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100-процентная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9-процентная - ООО "Белановский ГОК".

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Экономическая правда