Нехватка кадров удвоила зарплаты отдельных банкиров: на кого "охотятся" банки

На банковском рынке ощущается настоящий кадровый голод, который толкает зарплаты вверх.

Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола, пишет Finclub

"Есть дефицит определенных специалистов. И если компании он нужен, а их мало, то работники могут получать, даже перекрестно, предложения на двойную зарплату. И здесь уже грейдинг фактически не влияет. Не имеет значения, сколько ты платишь, какая у тебя политика оплаты труда", - говорит директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба.

"Грейдинг - это группировка должностей по определенным факторам с целью стандартизации оплаты труда. Например, все должности в компании могут оцениваться по уровню ответственности, стоимости ошибки, условиям работы и тому подобное. На основе этих данных определяется оклад для каждой должности", - говорится в сообщении.

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Грейдинг перестает работать из-за высокого спроса, который диктует цену. "Есть спрос высокого уровня на определенных работников. И тот, кто сможет, тот его и заберет", - пояснила Елена Скиба. В качестве примера она отметила, что "большинство банков сейчас „охотится" на IT-аналитиков".

"Грейдинговая система не работает и мы занимаемся перекупом ключевых работников. Это является проблемой банков сейчас. У нас есть определенная категория работников, которые получают "X" сумму оклада, и их стоимость на рынке - "X". Но если определенному банку крайне необходим именно этот специалист, именно эти навыки, оффер приходит в два раза больше. Так генерируется искусственная завышенность работника на рынке", - рассказала директор по управлению персоналом Сенс Банка Елена Великая.

Об этой проблеме говорит и HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер.

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"Грейдинг не работает. Есть ситуации, когда человека хедхантят в другую компанию на мультипликатор "2", но бывает и другая ситуация, когда мы вынуждены брать для себя сотрудника с мультипликатором "2", и возникает финансовый дисбаланс внутри подразделения, у тебя ломается система оплаты. Потому что новички, которые приходят, хотят большую заработную плату", - отметила Кристина Фехер.

Из-за этого вакансии долго не закрываются.

"У нас увеличился срок закрытия вакансий на 48% с начала войны. Это связано с кадровым голодом и тем, что нет на рынке людей, которые нам интересны", - пояснила Кристина Фехер.

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Экономическая правда