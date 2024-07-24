Напомнили за электричество и газ: Словакия угрожает Украине за запрет транзита "Лукойла"

Словакия может прибегнуть к "неопределенным мерам в ответ" на запрет Украины на транспортировку нефти российской компании "Лукойл" через свою территорию.

Об этом сообщает издание Dennik со ссылкой на слова президента страны Петра Пеллегрини и министра обороны Словакии Роберта Калиняка.

Так, по словам Калиняка, из-за своего решения Киев "многим рискует", его действия он назвал "безответственными".

Между тем словацкий президент напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа и поставками электроэнергии. Однако в случае продолжения ситуации с блокированием транзита нефти Словакия может прибегнуть к "неопределенным ответным мерам".

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"Если ситуация не исправится, мы будем вынуждены реагировать", - сказал Пеллегрини.

Напомним:

Венгрия будет блокировать выплату Украине €6,5 млрд из Европейского фонда мира, пока Киев не позволит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

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Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Экономическая правда.