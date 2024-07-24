Ответ на дефицит кадров: женщин бесплатно будут обучать на водительниц автобусов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Проект - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Фактически, как отметили в пресс-службе, это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением.
"Это первая инициатива министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников", - отметил Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Среди ключевых задач инициативы:
- создание новых рабочих мест;
- расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;
- интеграция стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.
Реализовать пилотный проект будет ОО "Фонд институционального развития" при финансовой поддержке Швеции.
Напомним:
Украине не хватает кадров для достижения планов ежегодного роста экономики.
Экономическая правда