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Ответ на дефицит кадров: женщин бесплатно будут обучать на водительниц автобусов 

Среда, 24 июля 2024, 14:24 - Виктор Волокита
 

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Проект - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Фактически, как отметили в пресс-службе, это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением.

"Это первая инициатива министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников", - отметил Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Среди ключевых задач инициативы:

  • создание новых рабочих мест;
  • расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;
  • интеграция стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта. 

Реализовать пилотный проект будет ОО "Фонд институционального развития" при финансовой поддержке Швеции.

Напомним:

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Украине не хватает  кадров для достижения планов ежегодного роста экономики. 

Экономическая правда

транспорт Минвосстановления дефицит
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