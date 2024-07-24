Начинается отбор "амбассадорских" вин 2024 года

22 июля корпорация "Укрвинпром" как официальный партнер-амбассадор Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin (Фонд винной культуры и цивилизаций вина) и его культурного центра La Cité du Vin, открыла регистрацию заявок украинских производителей.

Отбор официальных вин-амбассадоров Украины проводится в рамках инициированного "Укрвинпромом" и Дипломатической академией Министерства иностранных дел международного проекта "Украинское вино - часть мирового культурного наследия вина La Cité du Vin" уже в третий раз.

Вина, получающие статус официальных послов страны, становятся частью коллекции центра La Cité du Vin, который является крупнейшим в мире музеем виноделия. Там их предлагают для дегустации посетителям и направляют на престижные специальные мероприятия.

Победители отбора 2023 года были представлены под патронатом президента Франции Эммануэля Макрона на ежегодных выставках Wine Paris и Vinexpo Paris, в Университете Сорбонны и на дипломатических мероприятиях.

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Награждение победителей отбора на торжественной церемонии в Дипломатической академии МИД состоится 30 августа. По итогам отбора коллекцию в составе 21 образца вин украинского производства, которые получат статус Ukrainian Wine Ambassador 2024 передадут в La Cité du Vin.

Информационные партнеры проекта - "Украинская правда", Dico du Vin (Франция), PostEat, PR-Service.