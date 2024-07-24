Все разделы
Укр / Рус

В Киевской области установят более 50 МВт когенерационных установок

Среда, 24 июля 2024, 14:00 - Виктор Волокита

В трех районах Киевской области установят 19 когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт для обеспечения электроэнергией и теплом граждан восьми населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко. 

Они будут установлены на объектах с централизованным теплоснабжением в 8 населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов.

По словам Кравченко, установки позволят зимой обеспечить людей электроэнергией и теплом. Их мощность - от 1 до 35 МВт.

Реклама:

"Поручил облгазу и ДТЭК не медлить - "зеленый свет" на реализацию проектов. С нашей стороны также никаких бюрократических преград. Монтаж должен состояться в кратчайшие сроки. Потому что это о нормальных условиях жизни для жителей Киевщины, несмотря на постоянные атаки врага", - отметил председатель Киевской ОГА.

Напомним:

В Харькове планируют установить более 100 МВт распределенной генерации.

Реклама:

Экономическая правда

Киев энергетика электроэнергия тепло
Реклама:
Материалы по теме
Чиновникам метро Киева объявили подозрение из-за затопления синей ветки 23 июля 2024, 16:18
ЕИБ втрое увеличит заем для Киева на новые троллейбусы и вагоны метро 23 июля 2024, 11:25
Президент "Киевгорстроя" объяснил, почему банки отказались кредитовать компанию 22 июля 2024, 16:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте