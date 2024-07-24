ЕС планирует продолжить замораживание активов РФ, чтобы обеспечить кредит Украине

Страны Европейского Союза рассмотрят изменения в механизм замораживания российских активов согласно плану Большой семерки (G7) по кредиту 50 млрд дол для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что страны G7 договорились до конца года выделить Украине новый пакет финансовой помощи благодаря будущим доходам от активов России, и кредиторы хотят гарантий, что эти активы не будут разблокированы досрочно.

Большая часть активов на сумму около 300 млрд долл. хранится в финансовых учреждениях ЕС, преимущественно в Бельгии. Согласно правилам ЕС, режим санкций против России требует единодушного одобрения стран ЕС для обновления каждые шесть месяцев.

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Сообщается, что союзники, включая Соединенные Штаты, боятся, что в какой-то момент между 27 странами Евросоюза могут возникнуть разногласия в вопросе санкций и это поставит под угрозу весь заем.

Поэтому Евросоюз рассматривает два варианта: предлагается либо сделать заморозку бессрочной с регулярным пересмотром на основе четко определенных критериев (завершение агрессии, выплата Россией компенсаций), либо увеличить срок продления до трех лет.

Эти два варианта направлены на повышение правовой определенности и прогнозируемости для партнеров Евросоюза по Большой семерке.

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Напомним:

Украина до сих пор претендует на конфискацию всех замороженных российских активов и 50 миллиардов долларов - это лишь первый шаг.

Саудовская Аравия намекнула, что может продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать почти 300 млрд долл замороженных активов РФ.