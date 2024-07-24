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В Минэнерго говорят об улучшении ситуации со светом за последние дни

Среда, 24 июля 2024, 13:49 - Артур Крыжный

Ситуация в энергосистеме за последние дни начала улучшаться: энергетики видят улучшения в объемах ограничения электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Ситуация в энергосистеме сегодня значительно лучше, чем в предыдущие дни. Наконец начинают действовать ожидаемые всеми украинцами улучшения в ограничениях электроэнергии", - сообщила Гринчук.

Она отметила, что сейчас большинство потребления покрывается украинскими АЭС. И что энергоблок, который подключили к сети ранее, облегчит ситуацию со светом.

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Напомним:

Энергетики вывели из ремонта еще один энергоблок АЭС, что увеличит имеющуюся электроэнергию в системе.

Энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля в дневные часы почти по всей стране.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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