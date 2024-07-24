ЕБА, AmCham и "Укртютюн" призвали ВР поддержать правительственный законопроект об акцизах на табак

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham) и Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратились к Верховной Раде с просьбой поддержать во втором чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия в версии Кабинета министров.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕБА, пишет "Интерфакс-Украина".

"Необходимо предусмотреть подход Европейского Союза (ЕС) по определению единого курса евро к гривне в течение года (по состоянию на 1 октября предыдущего года на весь следующий год) с целью обеспечения планирования бизнес-деятельности предприятий - крупнейших налогоплательщиков Украины, на чем, согласно официальному заключению к законопроекту и соответствующим письмам, настаивают как Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС, так и Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Кабинета Министров Украины", - отмечается в сообщении.

В ассоциациях уверены, что инициативы некоторых народных депутатов Украины о внесении концептуальных изменений в уже принятое в первом чтении решение в части изменения ставок акцизного налога на табачные изделия несут значительные риски для Государственного бюджета Украины, поскольку могут спровоцировать галопирующий рост нелегального рынка сигарет, который чрезвычайными усилиями удается уменьшать несколько месяцев подряд с учетом рекомендаций стран G7 и при лидерстве Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

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Наиболее критическими и наиболее рискованными инициативами, по мнению компаний-членов ассоциаций, являются предложения по установлению адвалорной ставки акциза на табачные изделия в размере 25% и сравнение ставки налога для сигарет и табачных изделий электрического нагрева (ТИЭН).

Отмечается, что такая инициатива не соответствует европейскому подходу и практике стран-членов ЕС.

"Просим учесть позицию объединенного бизнес-сообщества при принятии окончательного решения о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия в рамках дальнейшего рассмотрения и принятия законопроекта №11090", - подытожили в ассоциации.

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Ранее принять законопроект о табачных акцизах в варианте Кабмина призвали Союз украинских предпринимателей (СУП) и Американо-украинский деловой совет (USUBC).

Напомним:

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

По законопроекту, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. В 2025-м году он вырастет на +23%, а затем 2016-2028 будет по +5%.

Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году - 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13,8 млрд грн.

Экономическая правда