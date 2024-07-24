Прибыль Rheinmetall кратно увеличилась на фоне растущей угрозы со стороны России

Прибыль Rheinmetall AG выросла на 111% во втором квартале, поскольку крупнейший немецкий производитель оружия продал больше оружия и боеприпасов военным клиентам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Операционная прибыль подскочила до 271 миллиона евро (294 миллиона долларов) после того, как выручка выросла примерно вдвое.

Rheinmetall является одним из ряда европейских подрядчиков вооружений, чьи продажи выросли на фоне растущей угрозы со стороны России и вопросов относительно приверженности США военному альянсу НАТО.

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Последние несколько недель были для Rheinmetall, которая планирует построить завод по производству боеприпасов в Украине, очень бурными.

Подразделение оружия и боеприпасов, которое было усилено путем приобретения испанского производителя боеприпасов Expal, остается ключевым драйвером роста. Объем заказов вырос до 11,4 млрд евро с 3,9 млрд евро в первом квартале после значительных заказов преимущественно от немецкого Бундесвера.

Акции Rheinmetall выросли на 3,4% во Франкфурте-на-Майне. В этом году они выросли на 76% в этом году.

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Напомним:

Немецкий оборонный гигант готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине.

"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в Вашингтоне, США.

Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 миллиардов евро, что является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.

Экономическая правда.