Цены на нефть растут одновременно с уменьшением запасов топлива в США

Цены на нефть выросли, прервав три сессии падения подряд, поскольку сокращение запасов нефти в США и риски поставок из-за лесных пожаров в Канаде способствовали повышению цен.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent на сентябрь выросли на 40 центов, или на 0,5%, до 81,41 долл за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на сентябрь также выросли на 40 центов, или на 0,5%, до 77,36 долл за баррель.

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За предыдущие три сессии WTI потеряла 7%, а Brent - почти 5%.

Запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США сократились четвертую неделю подряд, что отражает стабильный спрос в крупнейшем потребителе нефти в мире.

Лесные пожары в Канаде также поддерживали цены. Пожары заставили некоторых производителей сократить добычу и поставили под угрозу большой объем предложения.

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За неделю, завершившуюся 19 июля, запасы сырой нефти США упали на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Это будет первый случай, когда запасы нефти в США упадут в течение четырех недель подряд с сентября 2023 года.

Ожидается, что официальные правительственные данные о запасах нефти должны быть опубликованы в среду.

Напомним:

Цены на нефть стабилизировались после падения в течение последних двух сессий, поскольку инвесторы сохраняли осторожность на фоне ожиданий большого предложения и слабого спроса, несмотря на потрясения, связанные с президентской кампанией в США.

Цены на нефть снизились, а мировой эталон Brent колебался возле месячного минимума, на фоне ослабления спроса в Китае, хотя потери были ограничены сокращением запасов нефти в США.

Из России снова запретили вывозить бензин после роста цен на десятки процентов.