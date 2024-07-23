ДОТ законтрактовал поставщиков баллистических шлемов с существенной экономией

Государственный оператор тыла законтрактовал поставщиков шлемов с существенной экономией.

Об этом сообщили в пресс-службе ДОТ, пишет "Укринформ".

"Благодаря эффективной стратегии закупок Государственный оператор тыла законтрактовал поставщиков шлемов боевых баллистических полноразмерных и с высокой обрезкой с существенной экономией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, шлемы с высокой обрезкой удалось приобрести за 7500 грн за единицу, что на 1999 грн (21,05%) дешевле чем закупалось до начала работы ДОТ. Также шлемы полноразмерные закуплено по 7500 грн за единицу, что на 800 грн (9,64%) дешевле чем закупалось до ДОТ. Все шлемы соответствуют техническим спецификациям Министерства обороны Украины.

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"Договоры на шлемы заключены в первом полугодии 2024 года выполнены на 90%. Тендер на поставку шлемов выиграли два украинских производителя с производством в Украине. Значительную экономию удалось достичь благодаря конкуренции и открытой коммуникации с рынком", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

Госпредприятие Минобороны "Агентство оборонных закупок" 18-19 июля заключило ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн грн.

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Экономическая правда.