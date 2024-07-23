"Укрэнерго" снова ослабило ограничения света в 12 областях
Энергетики до 17:00 уменьшили количество очередей отключений в 12 областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Так, речь идет об облегчении ограничений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой (частично), Тернопольской, Хмельницкой (частично), Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.
Отмечается, что с 15:00 до 16:00 отключения в указанных областях не применялись.
В то же время с 16:00 до 17:00 в указанных регионах будет применяться только одна очередь отключений вместо двух.
Причина - активная работа СЭС и прием излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
Напомним:
Энергетики обновили ограничения света во вторник 23 июля: до 14:00 во всех областях действует только 1 очередь отключений.
Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Экономическая правда.