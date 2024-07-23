"Укрэнерго" снова ослабило ограничения света в 12 областях

Энергетики до 17:00 уменьшили количество очередей отключений в 12 областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, речь идет об облегчении ограничений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой (частично), Тернопольской, Хмельницкой (частично), Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Отмечается, что с 15:00 до 16:00 отключения в указанных областях не применялись.

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В то же время с 16:00 до 17:00 в указанных регионах будет применяться только одна очередь отключений вместо двух.

Причина - активная работа СЭС и прием излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет