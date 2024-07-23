Компания Bosch объявила о крупнейшей в своей истории сделке

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Немецкий производитель электроники Bosch покупает у Johnson Controls бизнес по производству кондиционеров.

Об этом сообщает пресс-служба группы Bosch.

Немецкая группа Bosch с целью диверсификации решила купить активы американской компании Johnson Controls по производству систем вентиляции и кондиционирования за 8 млрд долл.

Отмечается, что это будет крупнейшей сделкой в истории Bosch.

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В рамках сделки Bosch также станет владельцем совместного предприятия Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, включая 40%-ю долю японской Hitachi.

Сделка уже согласована акционерами и наблюдательным советом Bosch, но ее должны еще рассмотреть антимонопольные органы.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12 месяцев.

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В результате Bosch станет владельцем 16 заводов и 12 инженерных центров более чем в 30 странах мира. В ее портфель на условиях долгосрочных лицензий войдут такие бренды, как York и Coleman в США и Hitachi в Азии.

Напомним:

Бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка, начала поставляться в РФ и продаваться через маркетплейсы и сети магазинов электроники.

Компании Bosch и Sony закрывают свои последние специализированные магазины в России. Компания LG закрыла все магазины бренда "из-за остановки поставок".