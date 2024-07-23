"Укрнафта" закупит пожарные автоцистерны: ожидаемая стоимость 59 миллионов 

ПАО "Укрнафта" объявила тендер на закупку четырех пожарных автоцистерн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, две единицы нужно поставить в Сумскую область, еще по одной - в Полтавскую и Черниговскую области.

Согласно тендерной документации, срок поставки всего товара не должен превышать 150 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31.12.2024.

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Общая ожидаемая стоимость 58,9 млн грн без НДС.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 30 июля 2024 года.

Напомним:

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ПАО "Укрнафта" подписало договор с официальным дилером Toyota в Украине - ООО "Сервисный центр „Диамант" (Львов) на поставку до 30 ноября текущего года 52 автомобилей Toyota Corolla на общую сумму 41,62 млн грн.

Экономическая правда