Железнодорожники добавили рейсы Интерсити в Одессу

На фоне увеличения спроса "Укрзализныця" добавила дополнительные рейсы Интерсити в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также - 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа", - говорится в сообщении.

Графики по которым будет курсировать поезд:

Реклама:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на ~50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на все рейсы будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда.

Реклама: