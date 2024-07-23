ЕС предоставит "Укрзализныце" 40 миллионов евро на модернизацию железной дороги

Евросоюз выделит "Укрзализныце" 42,95 млн евро на совершенствование железнодорожной сети.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Этот проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1 435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 млн евро, механизм ЕС предоставит "Укрзализныце" 42,95 млн евро", - говорится в сообщении.

В рамках указанной заявки планируется реализовать проектирование реконструкции сооружений железной дороги с внедрением и строительством колеи 1 435 мм на участках Чоп - Львов и Львов - Черновцы - Вадул-Сирет - Госграница.

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Планируется также разработать стратегию реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети колеи шириной 1 435 мм трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины.

Кроме того, средства пойдут на проектирование и строительство пути 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2/Матевце - Ужгород и электрификацию пути 1435 мм на участке Чоп - Ужгород.

Предусмотрены проектом расходы и на проведение экспертизы на соответствие требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель - Ягодин - Госграница и Медика/Мостиска II - Львов (Скнилов).

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Экономическая правда.