АРМА продало арестованной техники почти на 40 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно реализовало вторую и третью части партии электронных устройств, которые ранее были арестованы.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что в рамках торгов было реализовано два лота. Первый лот, состоявший из планшетов, был реализован за более чем 3 млн грн. Второй лот, который включал мобильные телефоны и беспроводные наушники, был реализован за более чем 11 млн грн.

Кроме прямых поступлений от этих лотов, реализация принесла значительные средства в государственный бюджет в виде таможенных платежей. Для первого лота сумма таможенных платежей составила 1,8 млн грн, а для второго - 10,6 млн грн. Таким образом, общая сумма таможенных платежей превысила 12,4 млн грн.

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Эта успешная реализация является продолжением предыдущей продажи компьютерной техники из той же партии на сумму 11,6 млн грн, в том числе более 3 млн грн таможенных платежей.

В целом реализация всех активов этой партии принесла государству 39 млн грн, из которых:

23,5 млн грн напрямую от реализации активов. Они поступят в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них Военных облигаций.

15,5 млн грн таможенных платежей, которые сразу пополнят государственную казну.

Напомним:

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет о начале реализации арестованного имущества - хлорида калия общим весом 12,8 тыс тонн.

По материалам ГБР в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, которых уличили в финансировании вооруженной агрессии РФ.