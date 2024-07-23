Государство приобрело 20 тысяч дронов для ВСУ

Государство приобрело 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов для войска через электронный каталог Prozorro Market.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Речь идет о таких БпЛА, как DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV и т.д. Их общая стоимость превышает 1,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны через электронный каталог покупают не только воинские части, но и общины, которые затем передают БПЛА войску. В общем, более 250 заказчиков регулярно покупают беспилотники через Prozorro Market.

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Напомним:

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем.

С начала полномасштабной войны государство закупило через электронный каталог Prozorro Market 10,5 тыс дронов для нужд Сил обороны. Речь идет о дронах FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и др.

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Экономическая правда.