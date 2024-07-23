"Лукойл" перенаправляет нефть, которая ранее шла через украинскую „Дружбу" в Европу - росСМИ

Российская нефтедобывающая компания "Лукойл" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что нефть поставляется в соответствии с заявками, которые приняты к транспортировке

Он уточнил, что в июле "Лукойл" не возобновил трубопроводных поставок в направлении Венгрии.

Реклама:

Сейчас получатели ведут переговоры с грузоотправителем о покупке у него нефти на границе РФ и Украины, отметил собеседник.

Напомним:

Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Реклама:

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.