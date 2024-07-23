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Правительство приняло условия гранта от США на $3,9 млрд на зарплаты и соцподдержку 

Вторник, 23 июля 2024, 14:03 - Виктор Волокита

Кабинет министров 23 июля принял решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что средства поступят через структуры Всемирного банка.

"Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время", - рассказал Шмыгаль. 

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Он также напомнил, что международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает сделать первый взнос почти 1,5 млрд евро уже в этом месяце.

"Средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК", - уточнил Шмыгаль. 

Напомним:

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Украина до сих пор претендует на конфискацию всех замороженных российских активов и 50 миллиардов долларов - это только первый шаг.

Экономическая правда

Шмыгаль правительство Кабмин США
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