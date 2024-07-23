В России ограничат добычу криптовалют из-за проблем с электроэнергией

Дума может принять законопроект о регулировании добычи криптовалют в России до конца этой недели.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Законопроект о майнинге подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым еще в ноябре 2022 года. Однако к его рассмотрению Госдума решила приступить только после требования Владимира Путина урегулировать майнинг цифровых валют в России.

В частности, Путин обвинил майнеров в дефиците электроэнергии в некоторых российских регионах.

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Сообщается, что согласно законопроекту, добывать криптовалюту в России смогут только занесенные в специально созданный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Гражданам разрешат добывать криптовалюты без включения в реестр, если они не будут превышать установленные правительством лимиты энергопотребления. Также инициатива предусматривает создание отдельного реестра операторов майнинговой инфраструктуры.

Отмечается, что законопроект позволит правительству устанавливать запрет или ограничения на совершение сделок с криптовалютой, а также запрет осуществлять майнинг в отдельных субъектах России или на отдельных территориях.

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Кроме этого, законодательная инициатива предусматривает запрет в России рекламы и предложений в любой другой форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также услуг майнинга, майнинговых компаний, криптобирж и криптообменников.

Напомним:

Новые предприятия, жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок электричества, если свободные мощности системы заберут фермы, которые майнят криптовалюту.