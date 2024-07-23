Повторные аукционы по продаже 4-х спецразрешений не состоялись: их выставят еще на 25% дешевле

Повторные аукционы по продаже четырех спецразрешений на пользование недрами, запланированные на вторник 23 июля, не состоялись.

Об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua.

Издание напомнило, что во время аукционного дня 04.07.2024 Государственная служба геологии и недр Украины разыграла 8 спецразрешений. 4 лота остались не проданными, их выставили на повторные торги со стартовой ценой, сниженной на 25%.

Как и во время первой попытки, во вторник не нашлось желающих купить спецразрешения на Участок Зеленая 3 (янтарь), Восточный участок Мамринского-I месторождения (глина, суглинок), Гальжбиевское месторождение (песок). На аукцион по продаже Подоловского участка Подоловского месторождения (песок) снова зарегистрировался один участник - ООО "Кроагробуд" Алины Гавруш.

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На вторые повторные аукционы все спецразрешения выставят еще на 25% дешевле.

Напомним:

Во время второго повторного аукциона 12.07.2024 ЧАО "ТНК „Гранит" из промышленно-строительной группы „Ковальская" Александра и Сергея Пилипенко победило в аукционе Госгеонедр по продаже специального разрешения на добычу гранитов в Житомирской обл.

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Экономическая правда