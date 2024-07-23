"Агентство оборонных закупок" побило рекорд по дешевизне на закупке дронов Маѵіс 3T

Госпредприятие Минобороны "Агентство оборонных закупок" 18-19 июля заключило ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші".

"Дроны с тепловизорами для ночной съемки и без дополнительных батарей заказали по цене от 154 до 156 тыс грн. Это самая низкая цена Маѵіс 3T на закупках, проведенных в системе "Прозорро" за все время войны", - написало издание.

В общем "Агентство оборонных закупок" объявило закупку 1200 Мавиков на ожидаемую сумму 220,58 млн грн. На аукционах скидка достигла в среднем 17%.

Реклама:

Сейчас по результатам аукционов заключена половина сделок, вторая половина должна быть в ближайшее время.

Закупочная цена "АОЗ" составила от 153 940, грн до 156 000 грн за единицу. То есть средняя цена по этим контрактам составляет 155 тыс грн.

Весной рекорд принадлежал Госспецсвязи, которое заказывало такие дроны по 161-170 тыс грн.

Реклама:

"Несколько факторов повлияли на снижение цен. Во-первых, люди все чаще берутся за голову и понимают, на чем нельзя воровать.

И во-вторых, закупки "мавиков" вывели на Прозорро.маркет, а также правительственным решением дали "Агентству оборонных закупок" и Госспецсвязи возможность проводить конкурентные торги по специальной полузакрытой процедуре. И это дало возможность устраивать аукционы с более чем десятком участников, где картельные сговоры уже маловероятны", - говорит редактор „Наших грошей" Юрий Николов.

Напомним:

"Государственный оператор тыла" (закупочная организация Министерства обороны - „ДОТ") в начале июля не смог найти поставщиков на 90 000 бронежилетов для армии.

Экономическая правда