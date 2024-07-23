Россия планирует построить новую космическую станцию: обнародовала график строительства

Россия обнародовала дорожную карту строительства своей новой космической станции и наземной инфраструктуры, первые модули которой ожидается запустить в течение трех лет.

Об этом пишет Space.com.

2 июля руководство российского космического агентства "Роскосмос" объявило о планах создать новейшую в стране космическую станцию, известную как Российская орбитальная служебная станция (РОСС)

Ожидается, что первый модуль X-образного форпоста, научно-энергетического узла, будет выведен на орбиту в 2027 году.

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К 2030 году она планирует пристыковать свои четыре основных модуля, а два модуля "специального назначения" запланировано присоединить к 2033 году. Роскосмос планирует отправить первых космонавтов на станцию в 2028 году. В компании предполагают, что станция может работать без экипажа.

Российская орбитальная служебная станция будет вращаться на той же высоте, что и Международная космическая станция, примерно 250 миль (400 км) над Землей. Ориентировочная стоимость - около 7 миллиардов долларов США.

График строительства РОСС также зависит от успеха тяжелой ракеты нового поколения "Ангара А5", которая прошла три успешные орбитальные испытания с 2014 года и частично провалилась в 2021 году.

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Как пишет издание, Россия является главным членом Международной космической станции с момента запуска вместе с NASA, Европейским космическим агентством, JAXA и Канадским космическим агентством. Для своей новой станции РФ ищет партнерство с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой, а также с другими африканскими странами.

Еще в 2021 году Роскосмос заявил о намерении построить собственную космическую лабораторию, преемницу своей космической станции "Мир". В середине 2022 года, после вторжения в Украину и усиления напряженности между Россией и другими западными странами, Роскосмос объявил о выходе из программы МКС "после 2024 года". После этого сообщил, что останется на МКС до 2028 года.

"Хотя сроки отлета с МКС остаются неопределенными, график сигнализирует о намерении российского космического агентства продвигать собственные интересы. Как считают в Роскосмосе, этому препятствуют международные соглашения по МКС", - пишет издание.

Напомним:

С космодрома Восточный в апреле не запустили тяжелую ракету "Ангара-А5", пуск перенесли.

Экономическая правда