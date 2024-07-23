ЕИБ втрое увеличит заем для Киева на новые троллейбусы и вагоны метро

Kaniuka Ruslan / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Европейский инвестиционный банк увеличит объем финансирования проекта "Киевский городской электротранспорт" со 100 миллионов евро до 300 миллионов евро.

Об этом говорится в письме ЕИБ в адрес украинского правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

С просьбой об увеличении суммы займа в ЕИБ обратилась Киевская городская государственная администрация. Средства используют до 2029 года на приобретение и обновление троллейбусов и вагонов метрополитена.

Первоначальное рамочное соглашение размером 100 млн евро ЕИБ открыл в декабре 2021 года. Первый тендер на покупку троллейбусов общей стоимостью 50 млн евро не состоялся. Остальные 50 млн евро с начальной кредитной линии будут использованы на приобретение вагонов метро, в которых, как отмечается в письме ЕИБ, "срочно нуждается Киев".

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"При нынешних обстоятельствах КП "Киевский метрополитен" больше не имеет доступа к запасным частям, необходимым для регулярного технического обслуживания вагонов метро, 80% из которых произведены в России, причем более 60% из них являются устаревшими", – говорится в письме.

Дополнительную сумму займа в размере 200 млн евро предлагается использовать именно на полноценную модернизацию или замену вагонов метро.

Общая стоимость проекта "Киевский городской электротранспорт" увеличится с 217 млн евро до 417 млн евро, из которых 300 млн евро – средства ЕИБ, 100 млн евро – Европейского банка реконструкции и развития, 17 млн евро – собственные средства Киева.

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Отметим, что Киев объявил уже третий тендер на покупку троллейбусов. В первом, объявленном в ноябре 2022 года, никто не принял участия, второй, объявленный в августе 2023 года, отменили.

Издание Alltrans сообщало, что, согласно условиям тендера, одиночные и двухсекционные троллейбусы будут поставлены в рамках одного лота, а соотношение их количества в объявлении не указано.

"Это сохраняет те же проблемы, которые происходили в прошлый раз, когда украинские производители не смогли принять участие, а иностранные – предложили чисто формальное количество двухсекционных троллейбусов", – говорилось в сообщении.

Подробнее читайте в статье: Киев может остаться без новых троллейбусов. Что произошло?

Экономическая правда