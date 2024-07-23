Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры

23 июля в Украине стартует прием заявок от индустриальных парков на государственную поддержку развития их инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Виз рассказал, что в государственном бюджете на эти цели предусмотрен 1 миллиард гривен. "Заинтересованные парки смогут претендовать на получение до 150 миллионов гривен финансирования от государства на условиях софинансирования", - написал депутат.

По его информации, заявки уже можно подавать в государственный Укрэксимбанк. 23 июля он подписал соответствующее соглашение с Министерством экономики. До конца недели заявки начнет принимать также Ощадбанк, в ближайшее время присоединится и Укргазбанк.

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Кисилевский также добавил, что заявки будут рассматриваться и утверждаться по прозрачной процедуре в порядке очередности.

"Государственную поддержку можно будет направить на строительство подстанций, подведение электросетей, водо- и газопроводов и других объектов промышленной инфраструктуры. Финансирование будет предоставляться на условиях софинансирования с заявителем 50/50 (для деоккупированных территорий - 80/20).

Договоры будут предусматривать четкие обязательства со стороны заявителя перед государством, в частности - введение в эксплуатацию 5000 м2 промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее 2-х участников в течение 3 лет", - сообщил заместитель председателя комитета.

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Напомним:

Сейчас в Реестр индустриальных парков включено уже 86 парков.

В Киевской области появится новый индустриальный парк "ГРИН ИНДАСТРИАЛ ПАРК".

Экономическая правда