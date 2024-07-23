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Boeing и "Антонов" подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников

Вторник, 23 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Украинская правда

Корпорация 2Boeing и украинская компания "Антонов" подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

Источник: американское издание "Breaking Defense"

Детали: В обнародованном меморандуме для "Антонова" открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности, ScanEagle от Boeing).

Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что соглашение "демонстрирует постоянное сотрудничество с "Антонов". В то же время гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

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Антонов Boeing
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