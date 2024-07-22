Будут судить подозреваемых в завладении 100 миллионов на строительстве хранилища "Энергоатома"
НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению четырех человек, участников организованной группы, в нанесении почти 100 млн грн убытков АО "НАЭК „Энергоатом".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как установило следствие, в 2017-2020 гг. для нужд АО "НАЭК „Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость в закупке работ по его завершению.
В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", который входит в структуру АО "НАЭК „Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища.
"С целью завладения средствами госпредприятия дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое - с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля.
Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовала АО "НАЭК „Энергоатом" втрое дороже", - говорится в сообщении.
В результате этих действий госпредприятие переплатило почти 100 млн грн.
25 октября 2023 года о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины сообщили:
- генеральному директору обособленного подразделения АО "НАЭК „Энергоатом";
- начальнику сметно-договорного отдела обособленного подразделения АО "НАЭК „Энергоатом";
- руководителю частной компании, его заместителю и работнику юридического отдела компании.
"Во время досудебного расследования производство в отношении одной из подозреваемых закрыли в связи с ее смертью", - рассказали в НАБУ.
Напомним:
Верховная Рада приняла за основу законопроект №11340 о соглашении со следствием о признании виновности в уголовном производстве по коррупционным преступлениям.
Экономическая правда