Будут судить подозреваемых в завладении 100 миллионов на строительстве хранилища "Энергоатома"

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению четырех человек, участников организованной группы, в нанесении почти 100 млн грн убытков АО "НАЭК „Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, в 2017-2020 гг. для нужд АО "НАЭК „Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость в закупке работ по его завершению.

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В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", который входит в структуру АО "НАЭК „Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища.

"С целью завладения средствами госпредприятия дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое - с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля.

Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовала АО "НАЭК „Энергоатом" втрое дороже", - говорится в сообщении.

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В результате этих действий госпредприятие переплатило почти 100 млн грн.

25 октября 2023 года о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины сообщили:

генеральному директору обособленного подразделения АО "НАЭК „Энергоатом";

начальнику сметно-договорного отдела обособленного подразделения АО "НАЭК „Энергоатом";

руководителю частной компании, его заместителю и работнику юридического отдела компании.

"Во время досудебного расследования производство в отношении одной из подозреваемых закрыли в связи с ее смертью", - рассказали в НАБУ.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11340 о соглашении со следствием о признании виновности в уголовном производстве по коррупционным преступлениям.

Экономическая правда