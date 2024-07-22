БЭБ прекратило работу 8 нелегальных АЗС на Киевщине 

Детективы Бюро экономической безопасности Украины прекратили незаконную деятельность по изготовлению бензина и дизеля на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что в течение 2023-2024 годов группа лиц организовала незаконное изготовление подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения.

Контрафактный бензин и дизель продавали через сеть автозаправочных станций на территории г. Киева и Киевской области.

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Как говорится в сообщении, АЗС работали без каких-либо разрешительных документов и необходимых лицензий.

По результатам проведенных обысков сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли 10 наземных резервуаров с топливно-раздаточными колонками, более 2 тыс. л бензина марки А-95, почти 500 л дизтоплива, мобильные телефоны с перепиской и черновые записи о незаконном хранении и продаже топлива, более 150 тыс. грн наличными.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4,5 млн грн.

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Напомним:

БЭБ предотвратило растрату более 300 миллионов при реконструкции социальных учреждений в Одесской области.

Экономическая правда.