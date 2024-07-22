Президент "Киевгорстроя" объяснил, почему банки отказались кредитовать компанию
Переговоры "Киевгорстроя" с банками не дали результата из-за негативного финансово-экономического состояния компании, отсутствия гарантированных источников возврата долга и уплаты процентов, отсутствия адекватного залогового обеспечения.
Об этом рассказал председатель правления, президент "Киевгорстроя" Василий Олейник в интервью Forbes Ukraine.
"Мы обращались в два коммерческих и три государственных банка в Украине. Получили письменный или устный комментарий, при каких условиях и показателях нам могут оформить кредит.
Деньги, говорят, есть. Но класс рискованности у нас высокий. Банки хотят не однократное, а двух- и трехкратное обеспечение: то есть стоимость имущества в обеспечении должна быть втрое выше, чем сумма кредита", - рассказал Олейник.
По его словам, банки были бы готовы предоставить кредит под государственную или городскую гарантию.
"Однако предоставление гарантии местными органами, в нашем случае это Киевский городской совет, допускается исключительно по направлениям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры или внедрением энергосберегающих технологий. К которым строительство жилья не относится", - отметил президент компании.
Он также добавил, что гарантии от правительства предоставляются для реализации общегосударственных программ или инвестиционных проектов, которые прошли процедуру конкурентного отбора.
"Поэтому сейчас мы только ведем работу по реструктуризации имеющейся банковской задолженности", - рассказал Олейник.
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Напомним:
В начале года наблюдательный совет "Холдинговой компании „Киевгорстрой" назначил на должность президента Василия Олейника.
С 2011 по 2018 год Олейник возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год - "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все они возведены под девелопментом компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой.
Экономическая правда