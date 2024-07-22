Президент "Киевгорстроя" объяснил, почему банки отказались кредитовать компанию

Переговоры "Киевгорстроя" с банками не дали результата из-за негативного финансово-экономического состояния компании, отсутствия гарантированных источников возврата долга и уплаты процентов, отсутствия адекватного залогового обеспечения.

Об этом рассказал председатель правления, президент "Киевгорстроя" Василий Олейник в интервью Forbes Ukraine.

"Мы обращались в два коммерческих и три государственных банка в Украине. Получили письменный или устный комментарий, при каких условиях и показателях нам могут оформить кредит.

Деньги, говорят, есть. Но класс рискованности у нас высокий. Банки хотят не однократное, а двух- и трехкратное обеспечение: то есть стоимость имущества в обеспечении должна быть втрое выше, чем сумма кредита", - рассказал Олейник.

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По его словам, банки были бы готовы предоставить кредит под государственную или городскую гарантию.

"Однако предоставление гарантии местными органами, в нашем случае это Киевский городской совет, допускается исключительно по направлениям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры или внедрением энергосберегающих технологий. К которым строительство жилья не относится", - отметил президент компании.

Он также добавил, что гарантии от правительства предоставляются для реализации общегосударственных программ или инвестиционных проектов, которые прошли процедуру конкурентного отбора.

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"Поэтому сейчас мы только ведем работу по реструктуризации имеющейся банковской задолженности", - рассказал Олейник.

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Напомним:

В начале года наблюдательный совет "Холдинговой компании „Киевгорстрой" назначил на должность президента Василия Олейника.

С 2011 по 2018 год Олейник возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год - "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все они возведены под девелопментом компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

Экономическая правда