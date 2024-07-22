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Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров

Понедельник, 22 июля 2024, 16:13 - Виктор Волокита

Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на конец июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Обновленная Матрица реформ включает 314 реформационных мероприятий, которым соответствует 520 индикаторов к выполнению. Все мероприятия представлены в таких официальных документах:

  • Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;
  • Программа МВФ Extended Fund Facility;
  • План Украины для финансового инструмента ЕС Ukraine Facility;
  • Условия кредитного инструмента Всемирного Банка Development Policy Loan.

Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые сервисы, финансовые и бюджетные положения.

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"Внедрение мероприятий из Матрицы реформ будет способствовать евроинтеграционному пути Украины, усилению конкурентоспособности экономики, а также позволит привлечь финансовую поддержку, которая предусмотрена вышеупомянутыми программами сотрудничества", - говорится в сообщении. 

Там отметили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено, во-первых, пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами, во-вторых, учетом мероприятий на последующие годы. Ранее инструмент включал условия преимущественно на 2024 год. 

Напомним:

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Матрица реформ - это аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины. 

Правительство Украины представило сайт Матрицы реформ в июне 2024 года. 

Инструмент позволяет гражданам Украины, иностранными партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графики, ответственных за выполнение условий в различных сферах, влияние на экономику. 

Экономическая правда

Минфин реформа
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