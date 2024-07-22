Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров

Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на конец июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Обновленная Матрица реформ включает 314 реформационных мероприятий, которым соответствует 520 индикаторов к выполнению. Все мероприятия представлены в таких официальных документах:

Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;

Программа МВФ Extended Fund Facility;

План Украины для финансового инструмента ЕС Ukraine Facility;

Условия кредитного инструмента Всемирного Банка Development Policy Loan.

Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые сервисы, финансовые и бюджетные положения.

Реклама:

"Внедрение мероприятий из Матрицы реформ будет способствовать евроинтеграционному пути Украины, усилению конкурентоспособности экономики, а также позволит привлечь финансовую поддержку, которая предусмотрена вышеупомянутыми программами сотрудничества", - говорится в сообщении.

Там отметили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено, во-первых, пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами, во-вторых, учетом мероприятий на последующие годы. Ранее инструмент включал условия преимущественно на 2024 год.

Напомним:

Реклама:

Матрица реформ - это аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины.

Правительство Украины представило сайт Матрицы реформ в июне 2024 года.

Инструмент позволяет гражданам Украины, иностранными партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графики, ответственных за выполнение условий в различных сферах, влияние на экономику.

Экономическая правда