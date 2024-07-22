"Украинский хлопок. Аист-100": НБУ выпустил новую монету 

22 июля в обращение вышла памятная монета "Украинский хлопок. Аист-100".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, она посвящена многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Аист-100", разработанному украинской компанией DeViRo и с 2021 года официально принятому на вооружение Вооруженных Сил Украины.

С тех пор БпАК "Лелека-100" обеспечивает эффективную поддержку оборонных операций и стал незаменимым инструментом для ведения воздушной разведки, корректировки огня артиллерии и тому подобное.

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В НБУ рассказали, что на аверсе смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника "Аист-100", где на степных дорогах отражены обнаруженные вражеские цели - танки.

На реверсе изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним - стилизованный абрис птицы аиста, символизирующий мир и спокойствие, которые обеспечиваются благодаря бдительности "Аиста-100".

Напомним:

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НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету, посвященную военным медикам.

Экономическая правда