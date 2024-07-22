Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза на следующие шесть месяцев продлил действие экономических санкций против РФ за агрессию против Украины – до конца января 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Своим решением в понедельник Совет ЕС продлил действие экономических санкций против России на следующие шесть месяцев – до 31 января 2025 года.

Речь идет о санкционных ограничениях, впервые примененных ЕС в 2014 году, и экономических санкциях, которые добавились с февраля 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины.

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"Пока противоправные действия РФ продолжают нарушать запрет на применения силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, будет целесообразно оставлять в силе все меры, примененные ЕС, и принимать дополнительные меры, если будет необходимо", – отметили в коммюнике.

Напомним, 24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Среди лиц, на которых расширили персональные санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота РФ и многие другие российские чиновники, а также лагерь "Артек" и актер Иван Охлобыстин.

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Европейская правда.