"Скорые" Киевщины получили системы Starlink для бесперебойной связи

Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передали 10 спутниковых систем Starlink.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Согласно сообщению, их приобрел один из благотворительных фондов.

"Благодаря этому станции скорой и бригады экстренной помощи будут с бесперебойным интернетом. Медики будут получать вызовы и оперативно на них реагировать", - написал Кравченко.

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Он также добавил, что длительное отсутствие электроэнергии значительно усложнило работу медиков.

Напомним:

Правительство Польши продолжит оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

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Экономическая правда