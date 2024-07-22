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"Скорые" Киевщины получили системы Starlink для бесперебойной связи

Понедельник, 22 июля 2024, 14:44 - Виктор Волокита
 

Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передали 10 спутниковых систем Starlink. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Согласно сообщению, их приобрел один из благотворительных фондов. 

"Благодаря этому станции скорой и бригады экстренной помощи будут с бесперебойным интернетом. Медики будут получать вызовы и оперативно на них реагировать", - написал Кравченко. 

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Он также добавил, что длительное отсутствие электроэнергии значительно усложнило работу медиков.

Напомним: 

Правительство Польши продолжит оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

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Экономическая правда

медицина Киев мобильная связь
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