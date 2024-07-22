Nvidia готовит новый флагманский ИИ-чип для китайского рынка

Nvidia работает над версией своих новых флагманских микросхем искусственного интеллекта для китайского рынка, которая была бы совместима с действующим экспортным контролем США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Nvidia будет работать с Inspur, одним из своих основных партнеров-дистрибьюторов в Китае, над запуском и распространением чипа, который предварительно назван "B20".

Поставки "B20" планируется начать во втором квартале 2025 года. Акции Nvidia выросли на 1,4% до $119,67.

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Ранее, Вашингтон ужесточил контроль за экспортом передовых полупроводников в Китай в 2023 году, стремясь предотвратить прорывы в сфере суперкомпьютерных технологий, которые помогли бы китайским военным. С тех пор Nvidia разработала три чипа, разработанные специально для китайского рынка.

Версия чипа Nvidia серии Blackwell для китайского рынка поможет американской компании справиться с этими вызовами. На Китай приходится около 17% доходов Nvidia за год, закончившийся в январе, после введения санкций США, тогда как два года назад эта доля составляла 26%.

Самый современный на данный момент чип Nvidia для китайского рынка, H20, сначала имел слабый старт, когда поставки начались в этом году, и американская компания установила на него цену ниже, чем на конкурирующий чип от Huawei. Но сейчас продажи стремительно растут.

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Экономическая правда.