Налоговая запланировала дополнительные проверки бизнеса: кто попал в обновленный список
Более 3,3 тыс. проверок компаний и фопов запланировала в этом году Государственная налоговая служба. Проверки в течение этого года стоит ждать 2 450 компаниям и 915 ФОПам.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
В июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые проверят уже во втором полугодии.
Больше всего проверок будет осуществлено в таких регионах:
- Киев - 26%.
- Днепропетровщина - 8,1%
- Львовщина - 6,9%.
Наименьший интерес налоговиков привлекла Херсонщина - всего 2 компании.
Среди новых компаний можно отметить "СЕНС БАНК" с выручкой 12.9 млрд грн, который занял 7 позицию в Индексе Опендатабота среди банковских видов деятельности.
Проверять налоговики будут также ООО "АГРОПРОИНВЕСТ 08" - почти 2 млрд грн и ООО "АЛМА ВИН" - 1,6 млрд грн. Зато закрывает топ десятку ООО "ТРЕЙДИНГ ПРОДАКТ КОМПАНИ" с доходом в более 326 млн грн.
Напомним:
2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных дел против бизнеса.
Экономическая правда