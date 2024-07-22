Налоговая запланировала дополнительные проверки бизнеса: кто попал в обновленный список

Более 3,3 тыс. проверок компаний и фопов запланировала в этом году Государственная налоговая служба. Проверки в течение этого года стоит ждать 2 450 компаниям и 915 ФОПам.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые проверят уже во втором полугодии.

Больше всего проверок будет осуществлено в таких регионах:

Реклама:

Киев - 26%.

Днепропетровщина - 8,1%

Львовщина - 6,9%.

Наименьший интерес налоговиков привлекла Херсонщина - всего 2 компании.

Среди новых компаний можно отметить "СЕНС БАНК" с выручкой 12.9 млрд грн, который занял 7 позицию в Индексе Опендатабота среди банковских видов деятельности.

Проверять налоговики будут также ООО "АГРОПРОИНВЕСТ 08" - почти 2 млрд грн и ООО "АЛМА ВИН" - 1,6 млрд грн. Зато закрывает топ десятку ООО "ТРЕЙДИНГ ПРОДАКТ КОМПАНИ" с доходом в более 326 млн грн.

Реклама:

Напомним:

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных дел против бизнеса.

Экономическая правда