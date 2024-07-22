Энергетики опровергли миф об продаже электроэнергии с Украины в Европу

Вместо данных об экспорте электроэнергии, который отсутствует, украинцам манипулятивно демонстрируют трансграничные перетоки, которые не влияют на энергосистему Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Так, отмечается, что вместо данных по коммерческому экспорту (который полностью отсутствует с мая 2024 года) людям манипулятивно демонстрируют страницу ENTSO-E с данными о физических трансграничных перетоках и транзите электроэнергии в пределах европейской энергосистемы.

"Они (псевдоблогеры - ЭП) или не понимают, или специально замалчивают тот факт, что украинская энергосистема является частью европейской и из Румынии в Украину может идти транзит электроэнергии в другие страны. Это не меняет никак баланс энергии в нашей энергосистеме", - заявил Владимир Кудрицкий.

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Он подчеркнул, этот транзит происходит потому, что электроэнергия не знает о существовании государственных границ и она "путешествует" сетями так, чтобы это было наиболее эффективно с точки зрения потерь энергии, - выбирает маршрут по которому есть наименьшее сопротивление.

Напомним:

За июнь 2024 года в Украину было импортировано большее количество электроэнергии, чем за весь 2023 год. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет.

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Экономическая правда.