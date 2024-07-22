"Госоператор тыла" заменил поставщика продуктов для ВСУ в Донецкой области за 2 млрд

Подряд от "Государственного оператора тыла" стоимостью 2,02 млрд грн на продукты для Вооруженных Сил Украины в Донецкой област выиграло ООО "Трейд гранит инвест".

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

Как пишет издание, ранее фирма "Гранпри лтд" не справилась с организацией питания бойцов в Донецкой области. Она выиграла тендер на второе полугодие стоимостью 3,47 млрд грн.

Но представители "Госоператора тыла" своевременно обнаружили проблемы с материально-технической базой фирмы в Донецкой области. Поэтому соглашение с ней было расторгнуто и был объявлен новый подряд, который и выиграло ООО "Трейд гранит инвест".

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"Наші гроші" отмечают, что это фирма из пула старых поставщиков продуктов для военных. Она связана с группой, которая во времена Порошенко была одним из крупнейших поставщиков топлива Минобороны и Укрзализныци. И во время реформы питания ВСУ в последний год ожесточенно оспаривала в судах новации "Госоператора тыла" вроде необходимости отравления крыс на пищевых складах поставщиков Минобороны.

В то же время "Госоператор тыла" объявил новые торги на закупку продовольствия для войск на 2025 год ожидаемой стоимостью 44 млрд грн.

Они проводятся по новой процедуре "динамическая система закупок".

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Экономическая правда