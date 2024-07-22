В результате обстрелов есть новые обесточивания в трех областях – Минэнерго

В результате обстрелов есть новые обесточивания в Черниговской, Херсонской и Донецкой областях. В течение суток действуют ограничения потребителей.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых территориях. Часто под обстрелы попадают подстанции, линии системы передачи электроэнергии.

За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы", - говорится в сообщении.

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На понедельник запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Также в министерстве рассказали о последствиях обстрелов.

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В частности, в Черниговской области на одной из подстанций оператора системы передачи обнаружили обломки дрона, повреждено оборудование. Потребители не обесточивались.

В Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, а также шахта. Под землей находились 57 работников, их вывели на поверхность. Все потребители запитаны.

В Черниговской области из-за вражеского обстрела отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию 413 бытовых потребителей в 6 населенных пунктах.

В Херсонской области в результате боевых действий отключена воздушная линия из-за обрыва проводов. При этом обесточены бытовые потребители.

В Запорожской области возле высоковольтной подстанции обнаружен дрон неустановленного типа. Вызвали ГСЧС и полицию, дрон убрали.

"Энергетики запитали 28 079 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 533 населенных пункта", - добавили в Минэнерго.

В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии максимальной мощностью 1 298 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.

Экономическая правда