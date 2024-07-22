Цены на нефть растут на ожиданиях снижения ключевых ставок в США

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы ожидали дальнейших признаков того, что США могут начать снижать процентные ставки уже в сентябре.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 32 цента, или на 0,39%, до $82,95 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 34 цента, или на 0.42%, до $80,47.

"С момента июньского заседания FOMC данные по инфляции и рынку труда свидетельствуют о дезинфляции и восстановлении баланса на рынке труда, что, как мы ожидаем, позволит ФРС начать цикл снижения процентных ставок в сентябре", - говорится в аналитической записке ANZ Research.

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В следующий раз Федеральная резервная система США должна пересмотреть инфляционную политику 30-31 июля и инвесторы ожидают, что она оставит неизменной. Но на сентябрьском заседании они будут искать дополнительные доказательства того, что снижение ставок состоится.

На прошлой неделе медленнее, чем ожидалось, экономический рост Китая на 4,7% во втором квартале вызвал беспокойство относительно спроса на нефть в стране и продолжает давить на цены.

В понедельник Китай удивил рынки, снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые кредитные ставки для стимулирования экономики.

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Экономическая правда.