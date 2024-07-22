Оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания из орбиты внука экс-генпрокурора РФ – "Схемы"

фото: схемы

Ремонтом многоэтажных жилых домов в оккупированном и разрушенном армией РФ Мариуполе занимается российская компания из орбиты внука экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Об этом говорится в совместном расследовании журналистов "Схем" и издания "Бюро".

"По сообщениям пропагандистских российских СМИ, ремонты подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению в городе Мариуполе, в частности в Орджоникидзевском районе, на улицах Олимпийской и Азовстальской, осуществляет компания "Премиум", работой которой недовольны местные жители", - говорится в материале.

Расследователи обнаружили, что соучредителем ООО "Премиум" (с декабря 2023 года компания перерегистрирована в Луганске по российскому законодательству, до этого работала в Ульяновске в РФ) является гражданин России Вячеслав Кобец, который является председателем правления группы компаний "МБК", занимающихся, в частности, железнодорожными перевозками, торговлей и строительством.

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В эту группу входит фирма "Первая гранитная мастерская". Она выпускает тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области. Бизнес-партнер Кобца в "Первой гранитной мастерской" - Сергей Артемьевич Чайка.

"Это 22-летний внук бывшего российского генпрокурора Юрия Яковлевича Чайки. Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в России, проводящих разнообразную деятельность: это выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и прочее.

В собственности Сергея, по информации из утечек из российской базы ГАИ, - Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz E-Class. На фото в соцсети Вконтакте Сергей Чайка позирует в кресле частного самолета, в форме автогонщика и на фоне ледовой арены. Журналисты обратились к Сергею Чайке за комментарием через Telegram, но ответа не получили", - пишут „Схемы".

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Отмечается, что семья Чайки построила бизнес-империю с интересами в различных сферах - от соляной промышленности и девелопмента до развития городских пространств и вывоза мусора.

Также журналисты напоминают, что в 2015 году российский "Фонд борьбы с коррупцией" обнародовал расследование о возможной коррупции среди членов семьи генерального прокурора России Юрия Чайки и других высокопоставленных сотрудников прокуратуры и о построении ими бизнеса "на вымогательстве, откатах и рейдерстве" и связях с преступными группировками.

Юрий Чайка тогда заявил, что расследование как бы "заказал" британский предприниматель Уильям Браудер. Тот, в свою очередь, отверг эти обвинения.

Лидер Кремля Путин уволил Юрия Чайку с должности генпрокурора в январе 2020 года и назначил на должность своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе РФ.

Экономическая правда