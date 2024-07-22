В США третий день отменяют более тысячи авиарейсов из-за глобального технического сбоя

Третий день подряд в США отменяют более 1000 авиарейсов, поскольку авиакомпании пытаются возобновить работу после глобального технического сбоя, из-за которого тысячи пассажиров застряли в аэропортах.

Источник: CNN

Детали: По данным сайта FlightAware.com, отслеживающего движение авиарейсов, по состоянию на утро воскресенья было отменено более 1200 рейсов в США, внутри страны и из нее, а более 5000 рейсов было задержано.

Более 600 из этих отмененных рейсов приходится на авиакомпанию Delta Airlines, отмечается на сайте.

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Авиакомпания продолжает восстановительные работы после "технологической проблемы внешнего поставщика", приведшей к задержкам и отменам рейсов, сообщила Delta в воскресенье. Авиакомпания напрямую общается с некоторыми пострадавшими клиентами, предлагая им туристические ваучеры и мили программы SkyMiles, говорится в сообщении.

По данным FlightAware, в субботу было отменено 2 136 рейсов в США, и более 21 300 рейсов было задержано.

Проблема вышла за пределы аэропортов: предприятия, правительственные учреждения, медицинские и аварийные службы, банки, школы и университеты по всему миру остановили работу или испытали перебои в предоставлении услуг из-за ошибочного обновления программного обеспечения для операционных систем Microsoft Windows, выпущенного фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, рассказали эксперты CNN.

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По данным Microsoft, сбой затронул примерно 8,5 миллиона устройств с Windows.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц извинился перед клиентами и заявил, что исправления уже внедрены, но эксперты говорят, что восстановление работы систем будет длительным процессом.

Напомним:

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Украинская правда.