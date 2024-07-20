В Испании арестовали трех пророссийских хакеров за кибератаки
Трое пророссийских хакеров были арестованы за предполагаемые кибератаки на Испанию и другие страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые были задержаны за вероятное участие в DDoS атаках на государственные учреждения и стратегические сектора.
Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, передает Reuters.
По сообщению Гражданской гвардии Испании, подозреваемые добровольно участвовали в реализации атак, организованных группой NoName057, начавшей свою деятельность после российского вторжения в Украину.
#OperacionesGC | Tres detenidos por delitos de daños
informáticos con fines terroristas.
Habrían participado voluntariamente en la realización
de ataques de denegación de servicios organizados por el grupo hacktivista NoName057(16)#GuardiaCivil pic.twitter.com/1Py28lIUkpРеклама:— Guardia Civil (@guardiacivil) July 20, 2024
Кибератаки, как утверждается, были осуществлены на веб-страницы государственных и частных организаций в правительственных секторах, критически важных объектах инфраструктуры и основных услуг в странах, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией, говорится в сообщении.
Имена подозреваемых не разглашаются. Аресты состоялись в Манакоре на испанском Балеарском острове Майорка, а также в Уэльве и Севилье на юге Испании. Полиция заявила, что расследование продолжается.
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Напомним:
Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести лиц, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украине.
Экономическая правда