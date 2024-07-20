Все разделы
Укр / Рус

В Испании арестовали трех пророссийских хакеров за кибератаки

Суббота, 20 июля 2024, 15:43 - Владимир Туник-Фриз

Трое пророссийских хакеров были арестованы за предполагаемые кибератаки на Испанию и другие страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые были задержаны за вероятное участие в DDoS атаках на государственные учреждения и стратегические сектора.

Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, передает Reuters.

По сообщению Гражданской гвардии Испании, подозреваемые добровольно участвовали в реализации атак, организованных группой NoName057, начавшей свою деятельность после российского вторжения в Украину. 

Кибератаки, как утверждается, были осуществлены на веб-страницы государственных и частных организаций в правительственных секторах, критически важных объектах инфраструктуры и основных услуг в странах, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией, говорится в сообщении.

Имена подозреваемых не разглашаются. Аресты состоялись в Манакоре на испанском Балеарском острове Майорка, а также в Уэльве и Севилье на юге Испании. Полиция заявила, что расследование продолжается.

Реклама:

Читайте также: Взлом "Дії" по-чеченски. Получили ли российские хакеры личные данные украинцев

Напомним:

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести лиц, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украине.

Экономическая правда

Испания кибератака Россия война
Реклама:
Материалы по теме
Схемы: Сын эксзамсекретаря СНБО Гладковского строит виллу в курортном регионе Испании 19 июля 2024, 09:00
Украина получила доступ к 50 миллионам евро испанских фондов восстановления 27 июня 2024, 13:34
В Барселоне планируют до 2028 года запретить сдавать квартиры туристам 21 июня 2024, 20:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте