В Испании арестовали трех пророссийских хакеров за кибератаки

Трое пророссийских хакеров были арестованы за предполагаемые кибератаки на Испанию и другие страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые были задержаны за вероятное участие в DDoS атаках на государственные учреждения и стратегические сектора.

Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, передает Reuters.

По сообщению Гражданской гвардии Испании, подозреваемые добровольно участвовали в реализации атак, организованных группой NoName057, начавшей свою деятельность после российского вторжения в Украину.

#OperacionesGC | Tres detenidos por delitos de daños

informáticos con fines terroristas.

Habrían participado voluntariamente en la realización

de ataques de denegación de servicios organizados por el grupo hacktivista NoName057(16)#GuardiaCivil pic.twitter.com/1Py28lIUkp Реклама: July 20, 2024

Кибератаки, как утверждается, были осуществлены на веб-страницы государственных и частных организаций в правительственных секторах, критически важных объектах инфраструктуры и основных услуг в странах, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией, говорится в сообщении.

Имена подозреваемых не разглашаются. Аресты состоялись в Манакоре на испанском Балеарском острове Майорка, а также в Уэльве и Севилье на юге Испании. Полиция заявила, что расследование продолжается.

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Напомним:

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести лиц, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украине.

Экономическая правда