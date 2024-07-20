Министр обороны Германии планирует добиваться большего финансирования на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет добиваться увеличения расходов на оборону в уже согласованном бюджете на следующий год, поскольку считает запланированное увеличение недостаточным в нынешних условиях.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

В согласованном бюджете запланировали увеличение расходов на оборону на 1,25 млрд евро. Однако Писториус считает, что при нынешних геополитических обстоятельствах это недостаточные инвестиции.

"Нам в федеральном правительстве нужна еще одна фундаментальная дискуссия о том, как мы хотим гарантировать нашу безопасность... Я не был доволен результатом перед решением правительства, и, конечно, я не доволен им сейчас", – сказал он.

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Во время обсуждений в правительстве Писториус настаивал, что расходы на его сферу нужно увеличить на 6,7 млрд евро, а не 1,25 млрд от поточного уровня 52 млрд.

"Я продолжу продвигать идею, чтобы Бундесвер получал необходимые средства – учитывая очень реальную угрозу России. Следующей возможностью для этого будет процесс рассмотрения в парламенте", – сказал министр.

Он отметил, что не разделяет мнение министра финансов Линднера о том, что теперь Германия вернулась к "нормальной финансовой политике" после пандемии коронавируса, учитывая ситуацию с безопасностью в Европе из-за войны РФ против Украины и то, что Германии стоит брать на себя еще большую военную роль в Европе как крупнейшей европейской экономике.

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"Если Дональд Трамп станет президентом США, баланс сил в НАТО вероятно изменится еще быстрее... Если мы не найдем решение, как отразить все эти обстоятельства в бюджете, то это придется делать следующему правительству", – подчеркнул он.

Напомним, 17 июля правительство Германии после длительных споровутвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.

В июне министр обороны Борис Писториус представил планы по новой модели военной службы.

Европейская правда