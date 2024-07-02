Аргентина впервые за 15 лет будет поставлять кукурузу в Китай

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Аргентина готовит поставки кукурузы в крупнейшего импортера Китая, которые станут первыми за последние 15 лет, что является шагом двух стран к расширению торговли.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аргентинская компания Syngenta AG зафрахтовала танкер MSXT Echo для отправки 66 тыс метрических тонн зерна в Китай.

Эта поставка может стать первой с тех пор, как Китай вновь открыл свои двери для аргентинской кукурузы после длительных дипломатических переговоров.

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Сообщается, что несколько недель назад Аргентина завершила шаги для получения разрешения Пекина на открытие китайского рынка для своей кукурузы после того, как более года назад заключила соглашение о санитарных требованиях.

Поставки в Китай свидетельствуют о том, что обе страны, вероятно, продолжат поддерживать прочные торговые отношения под руководством Хавьера Милея, который в прошлом году пообещал ограничить связи с Китаем, если он станет президентом Аргентины.

В сообщении говорится, что китайская торговля и инвестиции определяют значительную часть аргентинской экономики - от сырьевых товаров и энергетики до банковского сектора.

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Китай является крупнейшим в мире импортером кукурузы для кормления скота. Традиционно азиатский гигант получал зерно из США, но все чаще обращается к Бразилии.

Отмечается, что китайские фермеры продолжают бороться с экстремальными погодными условиями - от наводнений до засухи, что угрожает урожаю, в частности кукурузы, и оказывает давление на лидеров страны, которые должны способствовать обеспечению продовольственной безопасности.

Напомним:

Западные финансовые учреждения в Китае больше всего за последние годы сократили персонал инвестиционного банкинга после того, как замедление рынка ударило по прибыли и остановило многолетнюю экспансию в стране.

Дружественные к бизнесу реформы были приняты в аргентинском конгрессе и вместе с этим законодатели восстановили ранее отмененный налог на прибыль.