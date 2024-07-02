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Список сомнительных инвестпроектов пополнили 12 компаний  

Вторник, 2 июля 2024, 16:23 - Виктор Волокита

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В частности, в регулятор добавил: 

Всего в списке уже есть 330 сомнительных инвестиционных проектов.

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"Полный перечень проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию", - говорится в сообщении. 

Напомним:

В июне Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

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Экономическая правда

НКЦБФР компании инвестиции
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