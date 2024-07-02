Список сомнительных инвестпроектов пополнили 12 компаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В частности, в регулятор добавил:
- Bitcoin Minetrix - https://bitcoinminetrix.com/ru
- F2Hash - https://f2hash.com/
- BitFuFu - https://www.bitfufu.com/
- TEC Crypto - https://www.teccrypto.com/
- BDSwiss - https://km.bdswiss.com/ru/
- FXCC - https://www.fxcc.com/uk
- Binarymate - https://binarymate.com/ru
- DAXBASE - https://daxbase.com/ru
- CENTOBOT - https://www.centobot.com/ru
- BinBot PRO - https://binbotpro.com/ru
- Forex Prop Firm (FPF) - https://home.forexpropfirm.com/
- Connext - https://tradewith.connextfx.com/
Всего в списке уже есть 330 сомнительных инвестиционных проектов.
"Полный перечень проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию", - говорится в сообщении.
Напомним:
В июне Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Экономическая правда