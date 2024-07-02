Список сомнительных инвестпроектов пополнили 12 компаний  

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В частности, в регулятор добавил:

Bitcoin Minetrix - https://bitcoinminetrix.com/ru

F2Hash - https://f2hash.com/

BitFuFu - https://www.bitfufu.com/

TEC Crypto - https://www.teccrypto.com/

BDSwiss - https://km.bdswiss.com/ru/

FXCC - https://www.fxcc.com/uk

Binarymate - https://binarymate.com/ru

DAXBASE - https://daxbase.com/ru

CENTOBOT - https://www.centobot.com/ru

BinBot PRO - https://binbotpro.com/ru

Forex Prop Firm (FPF) - https://home.forexpropfirm.com/

Connext - https://tradewith.connextfx.com/

Всего в списке уже есть 330 сомнительных инвестиционных проектов.

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"Полный перечень проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июне Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

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Экономическая правда