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Фонд гарантирования планирует продать активы 10 банков-банкротов со стартовой ценой 564 миллиона

Вторник, 2 июля 2024, 14:55 - Виктор Волокита

С 1 по 5 июля в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. 

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн. 

"Из них на сумму 357,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 190,8 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 15,5 млн грн и ценные бумаги - за 0,4 тыс. грн.", - сообщает Фонд. 

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Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • АО "МЕГАБАНК" - на общую сумму почти 196,0 млн грн, из них объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться со стартовой ценой 165,7 млн грн, права требования по кредитам - 30,0 млн грн, дебиторская задолженность перед банком - 0,3 млн грн.
  • АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 162,0 млн грн, из которых 132,6 млн грн - стартовая цена прав требования по кредитам, 15,5 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 13,8 - дебиторская задолженность перед банком.
  • АО "БАНК ФОРВАРД" - на общую сумму 140,3 млн грн, из них 134,5 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, 5,8 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
  • АО "АКБ "КОНКОРД" - на общую сумму 33,8 млн грн, из них на сумму 33,7 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам, 0,09 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
  • АО "БАНК СИЧ" - на общую сумму более 14,2 млн грн, из них с начальной ценой более 14,1 млн грн будут торговаться права требования по кредитным договорам, 0,07 млн грн - дебиторская задолженность перед банками.
  • АО "МР БАНК" - на общую сумму 10,5 млн грн, из которых 9,7 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, 0,7 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 0,1 млн грн - дебиторской задолженности перед банками.
  • ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 5,3 млн грн, из которых права требования по кредитам выставляются на торги с начальной ценой 2,9 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства - 2,4 млн грн.
  • ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" - со стартовой ценой 1,2 млн грн на торги выставлена дебиторская задолженность перед банком.
  • АО "ДЕЛЬТА БАНК" - с начальной ценой 0,5 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
  • ПУАО "ФИДОБАНК" - со стартовой ценой 0,4 тыс. грн будут торговаться ценные бумаги.

Напомним: 

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