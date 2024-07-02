Фонд гарантирования планирует продать активы 10 банков-банкротов со стартовой ценой 564 миллиона

С 1 по 5 июля в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн.

"Из них на сумму 357,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 190,8 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 15,5 млн грн и ценные бумаги - за 0,4 тыс. грн.", - сообщает Фонд.

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Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО "МЕГАБАНК" - на общую сумму почти 196,0 млн грн, из них объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться со стартовой ценой 165,7 млн грн, права требования по кредитам - 30,0 млн грн, дебиторская задолженность перед банком - 0,3 млн грн.

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 162,0 млн грн, из которых 132,6 млн грн - стартовая цена прав требования по кредитам, 15,5 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 13,8 - дебиторская задолженность перед банком.

АО "БАНК ФОРВАРД" - на общую сумму 140,3 млн грн, из них 134,5 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, 5,8 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО "АКБ "КОНКОРД" - на общую сумму 33,8 млн грн, из них на сумму 33,7 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам, 0,09 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО "БАНК СИЧ" - на общую сумму более 14,2 млн грн, из них с начальной ценой более 14,1 млн грн будут торговаться права требования по кредитным договорам, 0,07 млн грн - дебиторская задолженность перед банками.

АО "МР БАНК" - на общую сумму 10,5 млн грн, из которых 9,7 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, 0,7 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 0,1 млн грн - дебиторской задолженности перед банками.

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 5,3 млн грн, из которых права требования по кредитам выставляются на торги с начальной ценой 2,9 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства - 2,4 млн грн.

ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" - со стартовой ценой 1,2 млн грн на торги выставлена дебиторская задолженность перед банком.

АО "ДЕЛЬТА БАНК" - с начальной ценой 0,5 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.