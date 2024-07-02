Компании бегут с южнокорейской биржи из-за строгих правил

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Все больше компаний решают добровольно выйти из листинга корейского фондового рынка, ссылаясь на строгие правила и обременительные требования к раскрытию информации.

Об этом сообщает The Chosun Daily.

В сообщении говорится, что многие компании, акции которых котируются на корейском рынке, выражают обеспокоенность по поводу чрезмерного использования прав акционеров, обязательств по раскрытию информации и дискриминационных норм в отношении крупных акционеров.

Право акционерных предложений позволяет акционерам в письменной или электронной форме предлагать директорам определенные вопросы для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

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По данным электронной системы раскрытия информации Службы финансового надзора, с начала этого года до 1 июля всего семь листинговых компаний объявили о добровольном делистинге через тендерные предложения.

В 2022 и 2023 годах за весь год было три и четыре объявления о добровольном делистинге соответственно. Если сравнивать с первой половиной этого года, то количество компаний, которые объявляют о планах выхода с корейского фондового рынка, выросло примерно вдвое.

В случае сохранения тенденции прогнозируется, что до конца года количество добровольных делистингов может достичь десяти или более.

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Отмечается, что требования к решениям на собраниях акционеров в Корее намного строже по сравнению с другими крупными странами.

В Корее для принятия решения на собрании акционеров компании со 100 акциями требуется 25 акций. Для сравнения, в Соединенных Штатах, Японии и Китае требуется только 1 акция, в Великобритании - 2 акции, а во Франции - 11 акций. Это делает требования Кореи значительно выше.

Сообщается, что компании, акции которых котируются на бирже, также жалуются на большее бремя требований к раскрытию информации. Они должны подавать бизнес-отчеты за первые три и девять месяцев финансового года.

Напомним:

Южнокорейская компания SK Hynix, которая является вторым в мире производителем микросхем памяти, инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долл) до 2028 года в укрепление своего бизнеса по производству микросхем, сосредоточившись на искусственном интеллекте.

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.