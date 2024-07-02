Экономист: удары дронов по НПЗ России - это хорошая санкция

Удары по российским НПЗ - хорошая санкция, и заставляет страну продавать больше сырой нефти, что может привести к снижению цен.

Об этом заявила вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.

"Это хорошая санкция. России необходимо продолжать добывать нефть: цена добычи невысокая, но сложно останавливать и возобновлять добычу", - заявила она.

В то же время она отвергла мнение, что из-за ударов по НПЗ России могут вырасти цены на нефть. Наоборот это заставит страну продавать больше сырой нефти, что может снизить стоимость.

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"У РФ нет мощностей, чтобы перерабатывать столько нефти внутри страны, но необходимо все равно ее добывать, поскольку остановка добычи и восстановление очень дорогие. Значит, кто-то другой будет перерабатывать и зарабатывать маржу. Только не в России", - добавила Рыбакова.

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Напомним:

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Самые болезненные санкции в отношении России - это те, что нацелены против ее теневого танкерного флота, которым страна перевозит свою нефть.

Экономике России еще далеко до кризиса, но если цены на нефть кратно упадут, то он однозначно начнется.

Общий доход российских компаний в 2023 году упал на 36% - до 814 трлн руб, следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Экономическая правда.